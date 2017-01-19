Виктория Лопырева: Предложила ростовским депутатам сдать ГТО

Посол ЧМ-2018, телеведущая и модель Виктория Лопырева дала большое интервью еженедельнику «Советский спорт футбол», в котором, кроме прочего, рассказала о своей деятельности в родном городе.

- В Ростове совместно со спортивной компанией подарили горожанам первую общедоступную спортплощадку из десяти запланированных, - сказала Лопырева. - Кстати, предложила местным депутатам весной 2017 года сдать там ГТО. А вообще хочу найти союзников, чтобы открывать футбольные поля для детей. Россия богата талантами, их нужно найти и воспитать, а для этого необходима инфраструктура.

Полностью интервью с Лопыревой читайте в ближайшем номере еженедельника «Советский спорт футбол» и на нашем сайте.