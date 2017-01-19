Джокович проиграл Истомину во втором круге Australian Open
Вторая «ракетка» мира Новак Джокович не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Во втором раунде серб проиграл Денису Истомину из Узбекистана со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Матч продолжался почти пять часов.
В следующем круге Истомин, занимающий в рейтинге ATP 117 место, встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Добавим, что Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии шесть раз.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Истомин Д. (Узбекистан) - Джокович Н. (Сербия) - 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4
Место и дата
19 января 06:00, , Онлайн-трансляция
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