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Джокович проиграл Истомину во втором круге Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вторая «ракетка» мира Новак Джокович не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Во втором раунде серб проиграл Денису Истомину из Узбекистана со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Матч продолжался почти пять часов. 

В следующем круге Истомин, занимающий в рейтинге ATP 117 место, встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. 

Добавим, что Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии шесть раз. 

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 
Открытые корты, хард 
Мужчины 
Одиночный разряд 

Второй круг

Матч

Истомин Д. (Узбекистан) - Джокович Н. (Сербия) - 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4

Место и дата

19 января 06:00, , Онлайн-трансляция

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