Александер Чеферин: Мутко поддерживает УЕФА в вопросе реорганизации Еврокубков

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что президент РФС Виталий Мутко поддерживает реорганизацию еврокубков.

– Обсуждали ли с Мутко реорганизацию еврокубков, Лиги чемпионов?

– Да, принципиально в этом вопросе мы всегда с ним на одной стороне, он нас поддерживает.



– А каким будет финальное решение по этому поводу?

– Как только оно будет принято – я вам все расскажу (улыбается), - передает слова Чеферина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, УЕФА принял решение, согласно которому, четыре лучшие по рейтингу организации европейские лиги, сейчас это Испания, Германия, Англия и Италия смогут заявлять четыре команды в групповую стадию Лиги чемпионов.