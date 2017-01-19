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Александер Чеферин: Мутко поддерживает УЕФА в вопросе реорганизации Еврокубков

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

 Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что президент РФС Виталий Мутко поддерживает реорганизацию еврокубков.

– Обсуждали ли с Мутко реорганизацию еврокубков, Лиги чемпионов? 
– Да, принципиально в этом вопросе мы всегда с ним на одной стороне, он нас поддерживает. 

– А каким будет финальное решение по этому поводу? 
– Как только оно будет принято – я вам все расскажу (улыбается), - передает слова Чеферина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, УЕФА принял решение, согласно которому, четыре лучшие по рейтингу организации европейские лиги, сейчас это Испания, Германия, Англия и Италия смогут заявлять четыре команды в групповую стадию Лиги чемпионов.

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