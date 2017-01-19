Британское антидопинговое агентство обнаружило 21 нарушение допинговых правил у российских спортсменов в 2016-м

Британское антидопинговое агентство, обнаружило нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами в 2016 году, сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.

– В 2016-м в России работало британское антидопинговое агентство: они планировали свою работу, забирали пробы в разные лаборатории – ясно, какой интерес был к нашим спортсменам. Более трех с половиной тысяч проб взяли они, плюс такое же количество проб взято на международных стартах. Я получил отчет: 21 нарушение антидопинговых правил, из них запрещенные препараты – 10 случаев всего. 10! Когда мы сами контролировали вопрос допинга, мы брали 15 тысяч проб и 200-210 спортсменов каждый год отстраняли. Но это замалчивается.

Наши спортсмены за год подали всего 17 заявок на терапевтическое разрешение, получили 14. В некоторых странах по 250 таких. Речь про препараты, применение которых без такого разрешения ведет к дисквалификации.

– Какие нарушения у остальных 11 спортсменов?

– Нарушений может быть много: процедура, не вовремя сообщил, где ты находишься, опоздание на пробу, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ВАДА и спортивные федерации ведут расследование по случаям применения допинга российскими спортсменами. Из-за подозрений в применение запрещенных препаратов от соревнований отстранили двух российских биатлонистов и шестерых лыжников, в числе которых олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков