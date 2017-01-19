Максим Ковтун: Сейчас я - третий номер в сборной, и мне спокойно

Российский фигурист Максим Ковтун может упростить короткую программы на чемпионате Европы в Остраве.

- У меня есть мысль немного облегчить по четверным короткую программу, - сказал Ковтун ТАСС. - Допустим, делать хороший четверной сальхов, а во второй половине - аксель и лутц-тулуп. По баллам это будет довольно прилично. Это будет таким маленьким шажочком назад, чтобы потом я мог сделать два шага вперед. Сейчас я - третий номер в сборной, и мне спокойно. Пусть ребятки воюют, а я уже от этого устал. Хочу кататься в свое удовольствие, а баллы и места - это все придет.

Ковтун - двукратный призер чемпионатов Европы, на турнире 2015 года в Стокгольме он был вторым, в 2016 году в Братиславе - третьим. Чемпионат Европы стартует 25 января в Чехии и завершится 29 января.

