Определены составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Стали известны составы команд России и мира на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи.

Составы команд на игру определялись по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ.

«Звезды России»: Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Сергей Быков («Автодор»), Евгений Воронов (УНИКС), Евгений Колесников («Автодор»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Сергей Моня («Химки»), Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»), Петр Губанов («Нижний Новгород»).

Резерв (13-й игрок): Антон Понкрашов (УНИКС)

«Звезды мира»: Стефан Маркович («Зенит»), Тэйлор Рочести («Локомотив-Кубань»), Милош Теодосич, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Янис Блумс (ВЭФ), Кит Лэнгфорд (УНИКС), Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань»), Деандре Кейн («Нижний Новгород»), Янис Тимма («Зенит»), Николас Миннерат («Автодор»), Фрэнк Элегар («Енисей»), Артем Параховский (УНИКС).



Резерв (13-й игрок): Данило Анджушич («Парма»)

Игрок резерва может заменить игрока основного состава в случае травмы последнего.