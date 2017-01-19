Станислав Черчесов: Со мной по переходу Самедова никто не консультировался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к предстоящим международным турнирам и поделился мнением о переходе Александра Самедова в «Спартак».

- Давит на вас такое количество турниров, которые вам предстоит?

- Никаких специальных чувств нет. Это работа, она ответственная. Но я не могу такими категориями как «давление» - это вообще медицинский термин (улыбается). Мы концентрируемся на своей работе: процесс идет, формирование команды идет. Все команды сейчас возобновляют свою работу. Кандидаты в сборную переходят куда-то. Надо смотреть, впишутся они, не впишутся.

- Сайт «Локомотива» написал, что переход Самедова состоялся в том числе в интересах сборной. С вами общались об этом?

- Со мной никто не консультировался. Я знал, что вероятность существует, но никаких вмешательств с моей стороны не было. Думаю, это было бы неправильно. Я наблюдал со стороны. Решение принято, Самедов с первого дня будет в новой команде. Это хорошо, что будет вписываться сразу, - передает слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России сыграет на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020.

Полузащитник Александр Самедов в зимнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Локомотива».

Черчесов посетит сборы «Краснодара», «Спартака», а также других команд в Испании