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В понедельник будет объявлено имя главного тренера молодежной сборной России

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что федерация определилась с тренером молодежной сборной.

- Кандидатура главного тренера молодежной сборной уже определена. Мы договорились, что отдадим в понедельник контракт. Имя тренера объявит Никита Павлович Симонян, мы дадим ему почетное право, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, предыдущим тренером молодежный сборной России был Николай Писарев. Под его руководством команда не смогла выйти на чемпионат Европы-2017. 

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