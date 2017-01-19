В понедельник будет объявлено имя главного тренера молодежной сборной России

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что федерация определилась с тренером молодежной сборной.

- Кандидатура главного тренера молодежной сборной уже определена. Мы договорились, что отдадим в понедельник контракт. Имя тренера объявит Никита Павлович Симонян, мы дадим ему почетное право, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, предыдущим тренером молодежный сборной России был Николай Писарев. Под его руководством команда не смогла выйти на чемпионат Европы-2017.