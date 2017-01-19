Радванска проиграла Лучич-Барони во втором круге Australian Open
Третья ракетка мира Агнешка Радваньска проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Польская теннисистка уступила хорватке Мирьяне Лучич-Барони со счетом 3:6, 2:6. Матч продолжался около часа.
В третьем раунде Лучич-Барони сыграет с победительницей встречи Ализе Корне (Франция, 28) – Мария Саккари (Греция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Лючич-Барони М. (Хорватия) - Радванска А. (Польша) - 6:3, 6:2
Место и дата
19 января 11:00, , Онлайн-трансляция
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