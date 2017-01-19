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Радванска проиграла Лучич-Барони во втором круге Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Третья ракетка мира Агнешка Радваньска проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Польская теннисистка уступила хорватке Мирьяне Лучич-Барони со счетом 3:6, 2:6. Матч продолжался около часа.  

В третьем раунде Лучич-Барони сыграет с победительницей встречи Ализе Корне (Франция, 28) – Мария Саккари (Греция). 

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 
Открытые корты, хард 
Женщины
Одиночный разряд 

Второй круг

Матч

Лючич-Барони М. (Хорватия) - Радванска А. (Польша) - 6:3, 6:2

Место и дата

19 января 11:00, , Онлайн-трансляция

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