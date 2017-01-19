Сын Симеоне: Не могу поверить, что оформил дубль в ворота Буффона

Форвард «Дженоа» Джованни Симеоне, который является сыном наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, поделился эмоциями после дубля в матче 14-го тура Серии А с «Ювентусом» (3:1).

«У меня нет никаких секретов, это был лишь удачный день в моей карьере. Победить самую сильную команду Италии и забить два мяча Буффону... и все это в одной игре. Не могу в это поверить.

Перед матчем я разговаривал с отцом, и вспомнил гол, который он забил «Ювентусу» в 2000 году, будучи футболистом «Лацио». Он сказал мне, что я также отличусь в этой встрече. После окончания матча я позвонил отцу, мы оба не могли поверить в то, что произошло», – приводит слова нападающего Marca.

Напомним, 21-летний сын Симеоне стал игроком итальянского клуба минувшим летом.

На данный момент в его активе 19 матчей, 8 голов и две голевые передачи.