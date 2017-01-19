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Черчесов посетит сборы «Краснодара», «Спартака», а также других команд в Испании

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как планирует следить за кандидатами в команду.

- 24 января лечу в Абу-Даби, посмотрю игру «Краснодара», тренировки и матч «Спартака». Затем полечу в Испанию: там и ЦСКА, и «Зенит», и «Рубин», и «Спартак» с «Локомотивом». Нужно собрать информацию максимально. Не читать, что вы пишете, а самому посмотреть и сделать выводы. Посмотреть своими глазами. 
24 марта планируем провести первый матч. День-два остается, чтобы договориться. 28 марта с Бельгией играем. Будут несколько игр Лиги Европы, которые мы посмотрим: Ромащенко полетит в Ростов или Краснодар, я – на «Андерлехт».Будет достаточно информации, чтобы нарисовать объективную картину, - передает слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 28 марта сборная России проведет товарищеский матч против сборной Бельгии на стадионе «Фишт» в Сочи. В июне команде предстоят матчи на Кубке конфедераций против Мексики, Португалии и Новой Зеландии.

Станислав Черчесов: Со мной по переходу Самедова никто не консультировался 

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