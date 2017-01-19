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Виталий Мутко: Вы знаете, что если за пять минут до пробы заниматься сексом - мужскую ДНК могут найти?

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал содержание доклада Ричарда Макларена.

– Мы доклад Макларена изучаем, по каждому пункту дадим объяснение, мы готовы. У нас нет спортсмена, о котором бы мы не знали. Все призеры Олимпиады в Сочи, кроме Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой, которые не набрали форму, выступают. Они закончили выступать на Играх и поехали на другие старты. Нет того, кто исчез бы с горизонта.

Рассказывать о каких-то программах и коктейлях глупо. Один может девушку поцеловать, а она перед этим якобы приняла наркотик, и этого спортсмена – имя называть не буду – освобождают, а нашего наказывают. Или ДНК: вы знаете, что если за пять дней до пробы сексом занимаешься – ДНК мужскую могут найти, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в докладе Макларена есть информация о том, что в пробах двух российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи содержалась мужская ДНК.


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