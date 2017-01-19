Юрий Семин: Физическое состояние у игроков «Базеля» лучше, чем у нас

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча с «Базелем».

- Несколько игроков не сыграют по разным причинам. Но главное, что ребята хотят быстрее выйти, быть в группе, восстановиться, приобрести хорошие кондиции. Будем ждать. Они работают по своей программе, мы — по своей. Коре находится в сфере наших интересов. Антон Миранчук приезжает в пятницу-субботу, будет работать над верхним плечевым поясом в тренажерном зале. Ему нужен месяц для восстановления. Поприветствовали друг с друга с Думбия (бывший нападающий ЦСКА с 2016 года выступает за «Базель» ). Квалифицированный игрок, который оставил очень значительный след в России, о нем хорошего мнения не только болельщики ЦСКА. Физическое состояние у игроков «Базеля» лучше, чем у нас. Мы тренируемся всего чуть больше недели, так что матч для нас будет сложным, самый серьезный соперник, - сказал Семин.

По словам главного тренера, в матче не примут участия вратарь Гильерме, защитники Ведран Чорлука и Неманья Пейчинович, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Майкон.