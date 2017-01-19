Подмосковный «Феникс» стал обладателем Кубка континента по следж-хоккею
Российский клуб «Феникс» в финале Кубка континента по следж-хоккею обыграл итальянский «Иглз» со счетом 7:1.
Шайбы в составе россиян забросили Станислав Барыкин, Максим Андриянов и Иван Бердник, Вадим Селюкин и Дмитрий Лисов оформили дубли.
Ранее в матче за третье место чешская «Спарта» обыграла сборную Китая со счетом 5:1.
Напомним, Кубок континента проходил в рамках недели звезд хоккея в Уфе. В турнире принимали участие четыре команды.
Матч звезд КХЛ пройдет 22 января на «Уфа-Арене».
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