Cloud9 и OpTic Gaming приглашены на IEM Katowice 2017
Американские команды Cloud9 и OpTic Gaming приглашены на турнир Intel Extreme Masters Katowice 2017 по CS:GO.
North America to be represented by @Cloud9 and @OpTicGaming at the #CSGO #IEM World Championship Katowice!https://t.co/2WITAteRKR pic.twitter.com/pDQmVs8d3I— Intel®ExtremeMasters (@IEM) 18 января 2017 г.
Ранее приглашения получили Virtus.pro, Ninjas in Pyjamas, Astralis и SK Gaming. Организаторы назовут имена еще двух команд, которые получат инвайт на турнир. Всего на чемпионате примут участие 12 коллективов. Остальные 4 участника будут определены после американской (1 слот) и европейских квалификаций (3 слота).
IEM 2017 Katowice пройдет с 1 по 5 марта в Катовице, Польша. Призовой фонд чемпионата составит 250 000 долларов.
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