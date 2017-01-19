Арсен Венгер: Нам не нужен Пайе, это не то, что ищет «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер объяснил, почему его клуб не будет покупать полузащитника «Вест Хэма» Димитрия Пайе.

Ранее игрок сборной Франции заявил, что нанесет себе травму, если клуб не продаст его в зимнее трансферное окно.

«Нам не нужен Пайе, потому что в команде хватает креативных игроков. Конечно, Димитри – хороший футболист, но это не то, что мы ищем. К тому же, в «Арсенале» много игроков на эту позицию. Конечно, уровень футболиста играет роль, но здесь нужно задаться вопросом: нужен ли этот игрок команде?», – приводит слова специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока является «Марсель», который предложил за него 20 млн евро. Также в его услугах заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 29-летний Пайе провел на клубном уровне 22 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.

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