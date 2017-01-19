Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия- : -Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Нам не нужен Пайе, это не то, что ищет «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер объяснил, почему его клуб не будет покупать полузащитника «Вест Хэма» Димитрия Пайе.

Ранее игрок сборной Франции заявил, что нанесет себе травму, если клуб не продаст его в зимнее трансферное окно.

«Нам не нужен Пайе, потому что в команде хватает креативных игроков. Конечно, Димитри – хороший футболист, но это не то, что мы ищем. К тому же, в «Арсенале» много игроков на эту позицию. Конечно, уровень футболиста играет роль, но здесь нужно задаться вопросом: нужен ли этот игрок команде?», – приводит слова специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока является «Марсель», который предложил за него 20 млн евро. Также в его услугах заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 29-летний Пайе провел на клубном уровне 22 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года. 

«Челси», деньги и Венгер. Почему Санчес может покинуть «Арсенал»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Широков все-таки закончил. Свежие трансферные новости и слухиШироков все-таки закончил. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Манчестер Юнайтед» готов выложить за полузащитника «Монако» 70 млн фунтовПолузащитник «Монако» Бернардо Силва может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Goal.Полузащитник «Барселоны» Туран станет игроком китайского клубаКак сообщает издание The Sun, «Барселона» и «Гуанчжоу Эвергранд» договорились о трансфере полузащитника Арда Турана.«Челси», деньги и Венгер. Почему Санчес может покинуть «Арсенал»«Челси», деньги и Венгер. Почему Санчес может покинуть «Арсенал»«Советский спорт» рассказывает, какие клубы пытаются воспользоваться ситуацией Алексиса Санчеса в лондонском «Арсенале»«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Интера» РаноккьеЗащитник «Интера» Андреа Раноккья попал в сферу интересов питерского «Зенита», сообщает Tuttomercatoweb.Депай прибыл во Францию на переговоры с «Лионом» (фото)Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай близок к смене клубной прописки.«Арсенал» пытался за счет Санчеса приобрести ПьяничаТренерский штаб лондонского «Арсенала» планировал приобрести полузащитника «Ромы» Миралема Пьянича. Об этом сообщает издание Tuttosport.ЦСКА интересуется кенийским форвардом. Таблица трансферов РФПЛЦСКА интересуется кенийским форвардом. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Депай перейдет из «МЮ» в «Лион»«Манчестер Юнайтед» и «Лион» договорились о переходе полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщают британские СМИ.«Челси» и «Ливерпуль» вступили в борьбу за 19-летнего полузащитника «Генка»«Челси» и «Ливерпуль» пополнили список клубов, претендующих на крайнего атакующего полузащитника бельгийского «Генка» Леона Бейли, сообщает The Mail.Сиваков покинул «Зарю» и может перейти в российский клубЛуганская «Заря» расторгла контракт с белорусским защитником Михаилом Сиваковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Сергей Родионов: Надеемся, что в «Спартаке» появится игрок с последним пасомГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на пресс-конференции, посвященной рекламной акции красно-белых, - о том, появится ли в команде игрок с последним пасом.Китайский «Хэбэй Чайна Форчун» готов платить Пайе 600 тысяч евро в месяцКитайский «Хэбэй Чайна Форчун» пытается перехватить у «Марселя» полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайе. Об этом сообщает France Football.Хильермарк может перейти из «Палермо» в киевское «Динамо»Полузащитник «Палермо» и сборной Швеции Оскар Хильемарк может стать игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают итальянские СМИ.Боккетти остается в «Спартаке» еще на три года. Свежие трансферные слухиБоккетти остается в «Спартаке» еще на три года. Свежие трансферные слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром «Юргордена»По информации издания Expressen, 22-летний нападающий «Юргордена» Майкл Олунга может переехать в чемпионат России.«Леганес» интересуется полузащитником «Рубина» Гарсией«Леганес» проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Самуэлю Гарсии, сообщает Marca.«Атлетико» готов продать Облака в «Манчестер Сити» за 100 млн евроГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен обновить вратарскую линию летом 2017 года.«Амкар» пригласил на сбор вратаря «Балтики» ВамбольтаФутболисты «Балтики» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части первенства ФНЛ.Карим Бензема: Мной интересовались два европейских клуба, которые выступают в Лиге чемпионовФорвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об интересе со стороны других команд.
Главные новости
Олимпиада
Виталий Мутко: Вы знаете, что если за пять минут до пробы заниматься сексом - мужскую ДНК могут найти?
Футбол
Арсен Венгер: Нам не нужен Пайе, это не то, что ищет «Арсенал»
Футбол
Черчесов посетит сборы «Краснодара», «Спартака», а также других команд в Испании
Футбол
Сын Симеоне: Не могу поверить, что оформил дубль в ворота Буффона
Теннис
Радванска проиграла Лучич-Барони во втором круге Australian Open
Футбол
В понедельник будет объявлено имя главного тренера молодежной сборной России
Олимпиада
Британское антидопинговое агентство обнаружило 21 нарушение допинговых правил у российских спортсменов в 2016-м
Теннис
Джокович проиграл Истомину во втором круге Australian Open
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Готовлюсь как никогда, нам предстоит сотворить историю (фото)
Футбол
Александр Спивак: «Зенит» сбил Могилевца с верного карьерного пути
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Димитри Пайе
Димитри Пайевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы