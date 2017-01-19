Руслан Нигматуллин: Классных футболистов в «Локомотиве» сейчас можно пересчитать по пальцам одной руки

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход полузащитника Александра Самедова в «Спартак».

- Что касается Самедова, то это самая главная потеря. Несомненно, он был лидером команды в последние годы. Все-таки россиян с лидерскими качествами с высоким уровнем мастерства в «Локо» сейчас мало, а теперь станет еще на одного стало меньше. Да и в целом получается, что классных футболистов в «Локомотиве» сейчас можно пересчитать по пальцам одной руки. В свою очередь, Самедов — это, конечно, усиление для «Спартака». В ближайшие два-три года он еще сможет играть на высоком уровне и приносить пользу красно-белым. Это опытный футболист, и проблем с ним, думаю, вообще не будет никаких. Тем более, он уже играл в «Спартаке», - цитирует Нигматуллина Sportbox.

В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 15 матчах премьер-лиги за «Локомотив».