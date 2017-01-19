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Илья Фролов и Анна Буряк выиграли Всероссийский зимний турнир пятиборцев

Андрей Симоненко
Источник:  Федерация современного пятиборья РоссииКомментарии

В Москве завершился первый старт нового сезона у мастеров современного пятиборья – Всероссийский зимний турнир. Зимний аналог чемпионата России у мужчин выиграл чемпион мира 2008 года в личном зачете Илья Фролов, у женщин первенствовала двукратная чемпионка мира в эстафетах Анна Буряк.

Вместе с Фроловым на пьедестал почета поднялись Данил Калимуллин и Александр Савкин. Компанию Буряк в тройке призеров составили Алисэ Фахрутдинова и серебряная медалистка финала Кубка мира-2013 Екатерина Хураськина.

По итогам этих соревнований будет определен состав сборной России на первый этап Кубка мира, который пройдет в Лос-Анджелесе (США) с 23 по 27 февраля. 

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