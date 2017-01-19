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Андрей Воронин возглавил немецкую любительскую команду

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Бывший нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин назначен главным тренером немецкого любительского клуба «Бюдерих», сообщается на официальном сайте клуба.

«Бюдерих» выступает в региональной лиге федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. После 19 туров он занимает седьмое место в таблице турнира, который возобновится в начале марта.

37-летний Воронин большую часть игровой карьеры провел в Германии. Он выступал за «Боруссию» (Менхенгладбах), «Майнц», «Кельн», «Байер», «Герту», «Фортуну» (Дюссельдорф).

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