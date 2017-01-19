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«Динамо» погасит долги перед Дьяковым, Денисовым и Погребняком в ближайшее время

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что клуб рассчитается с долгами перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и нападающим Павлом Погребняком в ближайшее время.

- У клуба есть долг перед Денисовым, Дьяковым и Погребняком, который не оспаривается. В ближайшее время «Динамо» их погасит, - сказал Кречетов.

Дьякову и Денисову клуб должен выплатить заработную плату за август и сентябрь 2016 года. Погребняку «Динамо» должно выплатить задолженность по уплате ежемесячной индивидуальной стимулирующей надбавки за сентябрь и октябрь 2016 года, а также проценты за задержку выплат, расходы на представителей.

Пока бело-голубым запрещено регистрировать новых игроков до выплаты всех долгов.

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