Виктор Понедельник: Не заметил, что под снегом лед – упал и сломал шейку бедра

Легендарный нападающий сборной СССР, автор победного гола в финале Кубка Европы 1960 года, а после завершения карьеры футболиста заведующий отделом футбола «Советского спорта» Виктор Понедельник сломал шейку бедра. Сейчас он находится в больнице.

- Это произошло примерно неделю назад. Вышел во двор после долгого перерыва – прогуляться. Возле детской площадки не заметил, что под снегом лед. Ну и грохнулся со всей силы. Сейчас нахожусь в больнице, чувствую себя получше. Но прогнозов врачи, естественно, не дают, допускают ко мне только родных, - сказал 79-летний Виктор Понедельник корреспонденту «Советского спорта».

- Вся наша редакция передает вам слова поддержки. Болельщики тоже присоединяются. Держитесь!

- Спасибо! Всем передаю привет.