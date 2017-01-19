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Виктор Понедельник: Не заметил, что под снегом лед – упал и сломал шейку бедра

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Легендарный нападающий сборной СССР, автор победного гола в финале Кубка Европы 1960 года, а после завершения карьеры футболиста заведующий отделом футбола «Советского спорта» Виктор Понедельник сломал шейку бедра. Сейчас он находится в больнице.

- Это произошло примерно неделю назад. Вышел во двор после долгого перерыва – прогуляться. Возле детской площадки не заметил, что под снегом лед. Ну и грохнулся со всей силы. Сейчас нахожусь в больнице, чувствую себя получше. Но прогнозов врачи, естественно, не дают, допускают ко мне только родных, - сказал 79-летний Виктор Понедельник корреспонденту «Советского спорта».

- Вся наша редакция передает вам слова поддержки. Болельщики тоже присоединяются. Держитесь!

- Спасибо! Всем передаю привет.

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