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«Манчестер Сити» объявил о переходе Габриэля Жезуса

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Сити», бразильский нападающий Габриэль Жезус официально перешел в английский клуб из «Палмейраса».

О деталях контракта не сообщается. Стоит отметить, что 19-летний футболист может дебютировать за новую команду 21 января в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Хочу выигрывать титулы с «Манчестер Сити». Эта команда всегда борется за самые высокие места. Гвардиола сыграл важную роль в моем переходе», - сказал Жезус.

В «Манчестер Сити» игрок будет выступать под 33-м номером.

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