«Манчестер Сити» объявил о переходе Габриэля Жезуса

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Сити», бразильский нападающий Габриэль Жезус официально перешел в английский клуб из «Палмейраса».

