«Манчестер Сити» объявил о переходе Габриэля Жезуса
Как сообщает пресс-служба «Манчестер Сити», бразильский нападающий Габриэль Жезус официально перешел в английский клуб из «Палмейраса».
Be the first to win a signed Gabriel Jesus @ManCity shirt with @Cityzens at https://t.co/YJsUIYxmv5 pic.twitter.com/6NuzFnAqpO— Cityzens (@Cityzens) 19 января 2017 г.
О деталях контракта не сообщается. Стоит отметить, что 19-летний футболист может дебютировать за новую команду 21 января в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
«Хочу выигрывать титулы с «Манчестер Сити». Эта команда всегда борется за самые высокие места. Гвардиола сыграл важную роль в моем переходе», - сказал Жезус.
В «Манчестер Сити» игрок будет выступать под 33-м номером.
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