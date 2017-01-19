Глава пресс-службы «Анжи»: В случае с Боли вышла техническая накладка

Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов пояснил, почему не состоялся переход нападающего махачкалинцев Янника Боли в команду «Аль-Айн» из ОАЭ.

Напомним, «Аль-Айн» объявил об отказе от приобретения Боли в связи с новыми требованиями, которые выдвинули российский клуб и сам игрок.

«В случае с Боли вышла техническая накладка, стороны недопоняли друг друга, поэтому трансфер сорвался», - цитирует Даганова «Р-Спорт».

Ранее сообщалось 29-летний форвард имеет несколько предложений от китайских клубов.

В этом сезоне в 11 матчах чемпионата России он забил два мяча.