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Серена Уильямс победила Шафаржову во втором круге Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вторая ракетка мира Серена Уильямс вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.

Американка в втором круге  обыграла чешку Люси Шафаржову со счетом  6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут. 

Соперницей Уильямс в третьем круге будет американка Николь Гиббс. 

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов 
Открытые корты, хард 
Женщины
Одиночный разряд 
Второй круг

Матч

Шафаржова Л. (Чехия) - Уильямс С. (США) - 3:6, 4:6

Место и дата

19 января 12:00, , Онлайн-трансляция

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