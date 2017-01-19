Серена Уильямс победила Шафаржову во втором круге Australian Open
Вторая ракетка мира Серена Уильямс вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии.
Американка в втором круге обыграла чешку Люси Шафаржову со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Соперницей Уильямс в третьем круге будет американка Николь Гиббс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Шафаржова Л. (Чехия) - Уильямс С. (США) - 3:6, 4:6
Место и дата
19 января 12:00, , Онлайн-трансляция
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