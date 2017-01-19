Дубль Саболича принес «Адмиралу» победу над «Амуром»
«Амур» дома уступил «Адмиралу» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
Обе шайбы забросил нападающий гостей Роберт Саболич.
Клуб из Хабаровска занимает на данный момент 12-е место в Восточной конференции, команда из Владивостока идет в ней седьмой.
24 января «Амур» примет «Слован», а «Адмирал» в тот же день сыграет дома с «Медвешчаком».
Матч
Амур - Адмирал - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Саболич (Ткачёв), 17:59 (0:1). Саболич (Моррисонн, Райт), 59:25 (0:2).
Место и дата
19 января 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
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