Дубль Саболича принес «Адмиралу» победу над «Амуром»

«Амур» дома уступил «Адмиралу» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Обе шайбы забросил нападающий гостей Роберт Саболич.

Клуб из Хабаровска занимает на данный момент 12-е место в Восточной конференции, команда из Владивостока идет в ней седьмой.

24 января «Амур» примет «Слован», а «Адмирал» в тот же день сыграет дома с «Медвешчаком».