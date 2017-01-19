Роман Широков: Не думаю о возобновлении карьеры
Бывший полузащитник «Зенита»,
«Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о своей работе в РФС.
– Не жалеете, что завершили
карьеру до открытия стадиона на Крестовском?
– Ветераны же будут там играть. Может, и я тоже (смеется).
– Приедете на первый
матч на новой арене?
– Осталось определиться, когда он будет. Пока говорят, что против «Урала».
– Вы как раз могли
сыграть за «Урал». О возобновлении карьеры думаете?
– Да нет, какое возобновление. Было предложение от «Урала», оно меня устраивало по всем параметрам. Но, поразмыслив, я понял: у нас собралась хорошая команда в профсоюзе. И я решил, что лучше пока остаться здесь.
– К вам обращаются футболисты
«Анжи» и «Томи»?
– Пока нет, взаимодействуют с клубами. В «Томи» дела более-менее, а по «Анжи» трудно пока что-то сказать. Надеюсь, и без нас там ситуация разрешится.
– А есть еще клубы в
зоне риска?
– Подобные проблемы могут возникнуть везде. У нас непредсказуемая страна.
– Главный тренер «Анжи»
Александр Григорян сказал, что ограничит зарплаты футболистам.
– Цифры можно обсуждать. Но нужно было давно вводить потолок зарплат. Еще года три назад. Тогда бы и не было таких ситуаций, – передает слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Широков летом объявил о завершении карьеры
футболиста. Последним клубом полузащитника стал ЦСКА. Сейчас Широков работает в
профсоюзе футболистов РФС.
Первый матч на новом стадионе в Петербурге «Зенит» проведет
в апреле против «Урала».