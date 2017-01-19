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Роман Широков: Не думаю о возобновлении карьеры

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал о своей работе в РФС.

– Не жалеете, что завершили карьеру до открытия стадиона на Крестовском?
– Ветераны же будут там играть. Может, и я тоже (смеется).

– Приедете на первый матч на новой арене?
– Осталось определиться, когда он будет. Пока говорят, что против «Урала».

– Вы как раз могли сыграть за «Урал». О возобновлении карьеры думаете?
– Да нет, какое возобновление. Было предложение от «Урала», оно меня устраивало по всем параметрам. Но, поразмыслив, я понял: у нас собралась хорошая команда в профсоюзе. И я решил, что лучше пока остаться здесь.

– К вам обращаются футболисты «Анжи» и «Томи»?
– Пока нет, взаимодействуют с клубами. В «Томи» дела более-менее, а по «Анжи» трудно пока что-то сказать. Надеюсь, и без нас там ситуация разрешится.

– А есть еще клубы в зоне риска?
– Подобные проблемы могут возникнуть везде. У нас непредсказуемая страна.

– Главный тренер «Анжи» Александр Григорян сказал, что ограничит зарплаты футболистам.
– Цифры можно обсуждать. Но нужно было давно вводить потолок зарплат. Еще года три назад. Тогда бы и не было таких ситуаций, – передает слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Широков летом объявил о завершении карьеры футболиста. Последним клубом полузащитника стал ЦСКА. Сейчас Широков работает в профсоюзе футболистов РФС.

Первый матч на новом стадионе в Петербурге «Зенит» проведет в апреле против «Урала».

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