Открыта продажа билетов на «Гран-при России-2017»
19 января стартовала продажа билетов на четвертый российский этап чемпионата мира «Формулы-1».
Билет на 4 дня мероприятия действует
с 27 по 30 апреля 2017 года и
включает не только гоночные соревнования и развлекательную программу, но и
прогулку по пит-лейну в четверг. Трехдневный билет
доступен для фанатов, которые выбрали Зону свободного размещения, расположенную
вокруг Ледового Дворца «Большой». Билет на 2 дня
мероприятия действует с 29 по 30 апреля 2017
года.
Новшество этого года – однодневный билет. Зрители, которые хотели бы увидеть соревнование с нескольких трибун или имеют возможность посетить гонку только в один день, могут приобрести такой билет, который стоит 2000 рублей и будет действовать 28 апреля, в пятницу.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически