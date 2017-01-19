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Открыта продажа билетов на «Гран-при России-2017»

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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19 января стартовала продажа билетов на четвертый российский этап чемпионата мира «Формулы-1».

Билет на 4 дня мероприятия действует с 27 по 30 апреля 2017 года и включает не только гоночные соревнования и развлекательную программу, но и прогулку по пит-лейну в четверг. Трехдневный билет доступен для фанатов, которые выбрали Зону свободного размещения, расположенную вокруг Ледового Дворца «Большой». Билет на 2 дня мероприятия действует с 29 по 30 апреля 2017 года.
Новшество этого года – однодневный билет. Зрители, которые хотели бы увидеть соревнование с нескольких трибун или имеют возможность посетить гонку только в один день, могут приобрести такой билет, который стоит 2000 рублей и будет действовать 28 апреля, в пятницу.

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