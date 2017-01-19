Открыта продажа билетов на «Гран-при России-2017»

19 января стартовала продажа билетов на четвертый российский этап чемпионата мира «Формулы-1».

Билет на 4 дня мероприятия действует с 27 по 30 апреля 2017 года и включает не только гоночные соревнования и развлекательную программу, но и прогулку по пит-лейну в четверг. Трехдневный билет доступен для фанатов, которые выбрали Зону свободного размещения, расположенную вокруг Ледового Дворца «Большой». Билет на 2 дня мероприятия действует с 29 по 30 апреля 2017 года.

Новшество этого года – однодневный билет. Зрители, которые хотели бы увидеть соревнование с нескольких трибун или имеют возможность посетить гонку только в один день, могут приобрести такой билет, который стоит 2000 рублей и будет действовать 28 апреля, в пятницу.