Защитник Грицаенко, которым интересуется «Спартак», летит на сбор с «Лучом-Энергией»

Центральный защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко, интерес к которому проявляют «Спартак» и «Амкар», отправится на первый сбор в Турцию со своей нынешней командой.

- У Грицаенко есть предложения, но он летит с нами в Турцию, - цитирует главного тренера приморцев Константина Емельянова «Матч ТВ». - А что уж будет дальше, сказать не могу. Ребко? Он тоже в команде. Правда, ему еще предстоит реабилитация, так что подготовку Алексей начнет по индивидуальной программе, но ближе к концу сбора, возможно, вольется в общую группу. Также берем с собой несколько молодых местных воспитанников. Замечу, что официально на данный момент никто не изъявил о желании покинуть команду, по крайней мере мне об этом ничего не известно.

В этом сезоне 21-летний Грицаенко провел в первенстве ФНЛ 21 матч и забил два мяча.