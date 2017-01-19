Виталий Мутко: У юношеских и молодежных тренеров будут хорошие зарплаты

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о перспективах развития российского футбола.

- У нас очень много талантливой молодежи. В ближайшее время мы расставим все кадровые решения, определимся с руководством департамента, проведем полную реформу. Мы сделаем так, что главная команда и молодежная будут работать в одном кулаке. У юношеских и молодежных тренеров будут хорошие зарплаты. Мы создадим все условия. Это нам даст возможность не терять талантливых молодых ребят.

В апреле мы готовим соответствующее решение в стратегию развития профессионального футбола: как защитить молодежь, как дать им шанс закрепиться в командах, что делать с дублирующими составами, с ФНЛ и ПФЛ. Подкрепим возможности и желание наших ребят заниматься футболом, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, юношеская сборная России вышла в финал Мемориала Гранаткина, где сыграет против сборной Казахстана. Матч состоится 21 января. Команда Михаила Галактионова вышла в Элитный раунд отборочного турнира к чемпионату Европы-2017, который пройдет в Хорватии. На этой стадии турнира россияне сыграют в одной группе с Венгрией, Норвегией и Израилем. Молодежная сборная России не попала на Евро-2017, после чего главный тренер команды Николай Писарев покинул свой пост. 23 января РФС объявит имя нового главного тренера молодежной сборной.

Виталий Мутко: Надеюсь, сборная России пройдет испытания Кубком конфедераций, ЧМ-2018 и покажет максимум на Евро-2020