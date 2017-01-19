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Александр Бубнов: Все футболисты «Зенита» чувствуют сейчас большую конкуренцию, потому серьезно относятся к делу

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал трансферную кампанию «Зенита».

- Если судить по матчу с китайской командой («Чанчунь Ятай», 5:2), то можно говорить о том, что новички «Зенита» в целом производят хорошее впечатление. Так, очень уверенно выглядел Ибрагим Цаллагов. И это при том, что он играл не крайнего защитника, как в «Крыльях Советов», а опорного полузащитника. Впрочем, эта позиция ему тоже хорошо знакома - по юношеской сборной России. И, на мой взгляд, со своей задачей футболист справился.

Отметил бы также Эрнани. Видно, что это очень техничный игрок, что он владеет длинным пасом. Он наверняка впишется в состав «Зенита». Также хотел бы отметить еще восстановившегося после травмы Данни. Он хоть и вышел всего на 20 минут в конце встречи, все же провел их очень неплохо и в своем стиле. Много бегал.

Нет претензий и к Андрею Луневу, хоть он и пропустил два гола, но в первом случае там ошиблись защитники, а во втором был выход один на один. После перерыва, правда, играл уже Егор Бабурин, но Луческу сейчас придется выбирать аж из четырех голкиперов: в его распоряжении Кержаков, Лунев, Лодыгин и Бабурин. Нужно будет определятся тренеру и с линией обороны, в которой он тоже прибегал к ротации.

В целом же видно, что абсолютно все футболисты «Зенита» чувствуют сейчас большую конкуренцию в команде и потому серьезно относятся к делу. Стараются проявить себя с лучшей стороны даже сейчас, когда сборы только начались, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. Следующий матч, 20 января, питерцы проведут с ташкентским «Локомотивом». 

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