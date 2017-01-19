Гари Кэйхилл: Играть с Месси и Роналду на одном газоне было уже чем-то особенным

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл дал интервью клубной пресс-службе.

– Насколько сильно отличается победа в АПЛ от победы в ЛЧ?

– Это сложно объяснить, потому что многие люди считают самой престижной победу в Лиге Чемпионов. Но кто-то, как я, например, кто выступает в АПЛ долгое время и следит за чемпионатом Англии с юных лет, прекрасно представляет, насколько трудно выиграть Премьер-лигу. Я мечтал победить в АПЛ с тех пор, как начал гонять мяч, поэтому это очень значимый турнир для меня.

– Против кого из футболистов было сложнее всего играть?

– Трудно сказать, таких игроков было слишком много. Я играл против Лионеля Месси в Лиге Чемпионов и против Криштиану Роналду во время предсезонки, и просто играть на одном газоне с ними было уже чем-то особенным, потому что, полагаю, сейчас это два лучших игрока в мире, – сказал англичанин.



Напомним, футболист выступает за лондонский клуб с 2012 года. За это время он выиграл вместе с «Челси» Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок английской лиги и Лигу Европы.

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