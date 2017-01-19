Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия- : -Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гари Кэйхилл: Играть с Месси и Роналду на одном газоне было уже чем-то особенным

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл дал интервью клубной пресс-службе.

– Насколько сильно отличается победа в АПЛ от победы в ЛЧ?
– Это сложно объяснить, потому что многие люди считают самой престижной победу в Лиге Чемпионов. Но кто-то, как я, например, кто выступает в АПЛ долгое время и следит за чемпионатом Англии с юных лет, прекрасно представляет, насколько трудно выиграть Премьер-лигу. Я мечтал победить в АПЛ с тех пор, как начал гонять мяч, поэтому это очень значимый турнир для меня.

 Против кого из футболистов было сложнее всего играть?
– Трудно сказать, таких игроков было слишком много. Я играл против Лионеля Месси в Лиге Чемпионов и против Криштиану Роналду во время предсезонки, и просто играть на одном газоне с ними было уже чем-то особенным, потому что, полагаю, сейчас это два лучших игрока в мире, – сказал англичанин.

Напомним, футболист выступает за лондонский клуб с 2012 года. За это время он выиграл вместе с «Челси» Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок английской лиги и Лигу Европы.

«Челси», деньги и Венгер. Почему Санчес может покинуть «Арсенал»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Сити» объявил о переходе Габриэля ЖезусаКак сообщает пресс-служба «Манчестер Сити», бразильский нападающий Габриэль Жезус официально перешел в английский клуб из «Палмейраса».Арсен Венгер: Нам не нужен Пайе, это не то, что ищет «Арсенал»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер объяснил, почему его клуб не будет покупать полузащитника «Вест Хэма» Димитрия Пайе.Александер Чеферин: Мутко поддерживает УЕФА в вопросе реорганизации ЕврокубковПрезидент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что президент РФС Виталий Мутко поддерживает реорганизацию еврокубков.«Манчестер Юнайтед» готов выложить за полузащитника «Монако» 70 млн фунтовПолузащитник «Монако» Бернардо Силва может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Goal.Неймар, Погба, Облак: рейтинг самых дорогих игроков мираНеймар, Погба, Облак: рейтинг самых дорогих игроков мираЦентр спортивных исследований CIES провел собственное исследование стоимости игроков, самым дорогим оказался нападающий «Барселоны» Неймар.Депай прибыл во Францию на переговоры с «Лионом» (фото)Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай близок к смене клубной прописки.«Арсенал» пытался за счет Санчеса приобрести ПьяничаТренерский штаб лондонского «Арсенала» планировал приобрести полузащитника «Ромы» Миралема Пьянича. Об этом сообщает издание Tuttosport.Депай перейдет из «МЮ» в «Лион»«Манчестер Юнайтед» и «Лион» договорились о переходе полузащитника Мемфиса Депая. Об этом сообщают британские СМИ.Нападающий «Челси» перешел в «Мидлсбро»«Мидлсбро» подписал соглашение с форвардом «Челси» Патриком Бэмфордом. Об этом сообщает официальный сайт «Боро».Нсуэ перешел из «Мидлсбро» в «Бирмингем»Защитник Эмилио Нсуэ покинул «Мидлсбро» и стал игроком «Бирмингема». Об этом сообщает официальный сайт «Мидлсбро».«Вест Хэм» предлагает Антонио новый контракт с повышением зарплаты«Вест Хэм» намерен продлить контракт с полузащитником Майком Антонио. Об этом сообщают британские СМИ.«Челси» и «Ливерпуль» вступили в борьбу за 19-летнего полузащитника «Генка»«Челси» и «Ливерпуль» пополнили список клубов, претендующих на крайнего атакующего полузащитника бельгийского «Генка» Леона Бейли, сообщает The Mail.Шамиль Газизов: Летом Семак может пройти стажировку в «Манчестер Сити»Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что летом главный тренер Сергей Семак может пройти стажировку в английском «Манчестер Сити».Семья Месси заявила о ложности опубликованного интервью с нимЖурнал Coach опубликовал интервью форварда «Барселоны» Лионель Месси, где он говорит, что хочет остаться в своей нынешней команде и не намерен менять клуб. Впрочем, его семья заявила, что этого не было.Арбитр Дин переведен из АПЛ в чемпиошипАнглийский арбитр Майк Дин отстранен от работы в премьер-лиге и переведен в чемпионшип.Раньери введен в Зал славы итальянского футболаГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает BBC.Китайский «Хэбэй Чайна Форчун» готов платить Пайе 600 тысяч евро в месяцКитайский «Хэбэй Чайна Форчун» пытается перехватить у «Марселя» полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Димитри Пайе. Об этом сообщает France Football.Юрий Розанов: Гвардиола все равно будет играть в «свой футбол», потому что он – последователь КройфаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Юрий Розанов высказался о проблемах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.«Рединг» подписал защитника «Ливерпуля»Защитник «Ливерпуля» Тьягу Илори заключил соглашение с «Редингом». Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.«Атлетико» готов продать Облака в «Манчестер Сити» за 100 млн евроГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен обновить вратарскую линию летом 2017 года.
Главные новости
Биатлон
Гараничев выступит на чемпионате Европы
Олимпиада
Виталий Мутко: Вы знаете, что если за пять дней до пробы заниматься сексом – мужскую ДНК могут найти?
Олимпиада
Британское антидопинговое агентство обнаружило 21 нарушение допинговых правил у российских спортсменов в 2016-м
Футбол
Луис Адриано: К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии
Футбол
ФК «Анжи»: Яковлев согласился на понижение зарплаты, но из-за агента вопрос с контрактом не решен
Футбол
Никита Симонян: Бушманов возглавит молодежную сборную России по футболу
Футбол
Количество сборных из Европы на ЧМ-2026 будет определено в марте
Футбол
Александр Селихов: В «Спартаке» приняли на редкость тепло
Футбол
«Тосно» объявил о переходе защитника Тетрашвили в «Анжи»
Футбол
Александр Бубнов: Все футболисты «Зенита» чувствуют сейчас большую конкуренцию, потому серьезно относятся к делу
все новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Гари Кэйхилл
Гари Кэйхиллвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости