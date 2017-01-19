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Гараничев выступит на чемпионате Европы

Источник:  InstagramКомментарии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонист Евгений Гараничев выступит на чемпионате Европы в Польше.

«Внимание! Евгений Гараничев выступит на чемпионате Европы в Польше! Побежит спринт и пасьют!!! Нужны старты перед миром!!! Кроме того,там же мы можем увидеть еще одного биатлониста из основы!! Кого? Знаю,но пока не скажу!», - написал Губерниев в Instagram.

Внимание!!Евгений Гараничев выступит на чемпионате Европы в Польше!!Побежит спринт и пасьют!!!Нужны старты перед миром!!!Кроме того,там же мы можем увидеть ещё одного биатлониста из основы!!Кого?Знаю,но пока не скажу!!ЧЕ смотрите прямо на Матче на сл.неделе!!!😂😂🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🏆🏆🏆🏆🏆😍😍😍😍😍😍🏆🏆🏆🏆🏆🏆😍😍😍😍😍😍🏆👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪👏👏👏👏👏👏🏆🏆🏆🏆🏆😍😍😍😍😍😍🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆😍

Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Ранее стал известен состав сборной России на чемпионат Европы. В него вошли Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова; Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Волков.


Чемпионата Европы пройдет с 23 по 31 января. 

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