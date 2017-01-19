Сегодня футболисты «Спартака» провели первую тренировку на сборе в ОАЭ, сообщает пресс-служба клуба.

В первом занятии приняли участие 24 футболиста. Александр Самедов присоединится к команде сегодня во второй половине дня. Денис Давыдов затемпературил еще в Москве, и ему потребуется некоторое время для того, чтобы победить простуду. А Сердар Таски вместе с тренером по реабилитации Диего Мантовани занимался в бассейне и в тренажерном зале при отеле. Что касается Сальваторе Боккетти и Зе Луиша, пропустивших концовку первой части чемпионата из-за травм, то им Массимо Каррера и руководитель нашего медицинского департамента Михаил Вартапетов предложили выполнить ту часть нелегкой программы, которая им по силам и не будет грозить неприятными последствиями. К счастью, никакого дискомфорта в ходе занятия оба игрока не почувствовали и отработали его до самого конца.

Все футболисты разделились на группы и приступили к беговым упражнениям для замера пульса. Затем их ожидала игра в квадраты, снова бег и упражнения на растяжку. В общей сложности тренировка продолжалась около полутора часов.