«Тосно» объявил о переходе защитника Тетрашвили в «Анжи»

«Тосно» и защитник команды Гурам Тетрашвили пришли к обоюдному соглашению о расторжении контракта. Игрок продолжит карьеру в «Анжи», сообщается на официальном сайте команды из Ленинградской области.

28-лений Тетрашвилии провел за «Тосно» в ФНЛ 49 игр и забил два мяча.

Напомним, «Анжи» недавно возглавил Александр Григорян, хорошо знающий Тетрашвили по совместной работе в таких клубах, как «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Луч-Энергия» (Владивосток) и «Тосно».

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