Александр Селихов: В «Спартаке» приняли на редкость тепло
Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, как его встретили в новом коллективе.
— На редкость тепло! Все ребята дружелюбные, и атмосфера в коллективе радует.
— Успели почувствовать разницу между «Амкаром» и таким топ-клубом, как «Спартак»?
— Честно говоря, я всегда думаю только о том, чтобы профессионально подходить к своей работе. И для меня это самое главное, в какой бы команде я ни играл, - цитирует Селихова официальный сайт «Спартака».
В конце ноября «Спартак» объявил о переходе Селихова. Контракт 22-летнего голкипера с московским клубом рассчитан на 4,5 года. В текущем сезоне 22-летний Александр Селихов провел 15 матчей за «Амкар», в которых пропустил десять мячей. Восемь раз он отыграл «на ноль».
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