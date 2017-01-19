Количество сборных из Европы на ЧМ-2026 будет определено в марте

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, когда будет принято решение по квотам для Европы на чемпионат мира-2026.

– Мы отложили решение вопроса по квотам для Европы на чемпионат мира-2026. Мы хотим получить как можно больше мест, в Европе самый высококачественный футбол. Обсудим этот вопрос в марте. Тогда же и решения стоит ждать, - передает слова Чеферина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ФИФА увеличило число участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Команды будут разбиты на 16 групп по 3 команды, первые две из каждой группы выходят в 1/16. Новый формат будет действовать с 2026 года.

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