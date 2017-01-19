Никита Симонян: Бушманов возглавит молодежную сборную России по футболу
Первый вице- президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что новый главным тренером молодежной сборной России по футболу будет назначен Евгений Бушманов.
- Тренером молодежной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро. Кто будет тренером «Спартака-2», надо спрашивать в клубе, - цитирует Симоняна ТАСС.
Ранее пост старшего тренера молодежной сборной занимал Николай Писарев.
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