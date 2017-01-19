Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Эррани2:6, 2:3Макарова
Гандбол  Россия- : -Бразилия
Футбол  Локомотив- : -Базель
Теннис  Веснина6:3, 6:3Минелла
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Алжир- : -Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Симонян: Бушманов возглавит молодежную сборную России по футболу

Источник:  ТАССКомментарии

Первый вице- президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что новый главным тренером молодежной сборной России по футболу будет назначен Евгений Бушманов.

- Тренером молодежной сборной будет Евгений Бушманов. Мы ему предложили, он дал добро. Кто будет тренером «Спартака-2», надо спрашивать в клубе, - цитирует Симоняна ТАСС.

Ранее пост старшего тренера молодежной сборной занимал Николай Писарев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В понедельник будет объявлено имя главного тренера молодежной сборной РоссииПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что федерация определилась с тренером молодежной сборной.«Общество развращено». Тренер сборной России критикует футбольное поколение«Общество развращено». Тренер сборной России критикует футбольное поколениеРоссия выиграла три матча Мемориала Гранаткина в сумме 12:0, а Михаил Галактионов жестко высказался о проблемах нынешних юношей.Симонян обсудит с Мутко кандидатуру старшего тренера «молодежки» 18 январяПервый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что обсудит кандидатуру старшего тренера молодежной сборной России с вице-премьером Виталием Мутко 18 января в Санкт-Петербурге.Евгений Ловчев: Когда уходят такие люди, как Царев, мир становится другимЕвгений Ловчев: Когда уходят такие люди, как Царев, мир становится другимОбозреватель «Советского спорта» вспоминает легендарного советского футболиста Виктора Царева, ушедшего из жизни на 86-м году.Никита Симонян: Пеле после матча на ЧМ-1958 на всю жизнь запомнил ЦареваПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что бразилец Пеле после матча чемпионата мира 1958 года запомнил футболиста Виктора Царева на всю жизнь.Бородюк может возглавить молодежную сборную РоссииПо информации «Советского спорта», Николая Писарева, у которого закончился контракт главного тренера «молодежки», может сменить Александр Бородюк, уже работавший на этой должности в 2005 году.Евгений Трефилов: Как раньше говорили: «Служу Советскому Союзу»…Евгений Трефилов: Как раньше говорили: «Служу Советскому Союзу»…Сегодня в Москве Минспорта России наградило лауреатов уходящего года в области физической культуры и спорта.Николай Писарев: Моя деятельность в молодежной сборной заканчиваетсяСтарший тренер молодежной сборной России Николай Писарев сообщил, что прекращает работу на посту наставника российской молодежки, так как хочет сосредоточиться на клубной работе.В Москве установят памятники Льву Яшину и Игорю НеттоПамятники знаменитым советским футболистам Льву Яшину и Игорю Нетто будут установлены в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года.Евгений Бушманов: Совет директоров «Спартака» удовлетворен итогами первой части сезонаГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов покинул совет директоров красно-белых.Никита Симонян: Возможно, Слуцкого подкосила работа в сборной. Он же неравнодушный человекПервый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что если Леонид Слуцкий покинет ЦСКА, то сделает это с чистой совестью.Никита Симонян: Желаю «Спартаку» ухватиться за имеющееся преимуществоЛегенда «Спартака» Никита Симонян считает, что, несмотря на отрыв от конкурентов, красно-белым рано успокаиваться.Евгений Бушманов: Выиграла команда, которая больше хотела победитьГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал поражение своих подопечных от «Шинника» (1:2) в матче 24-го тура ФНЛ.Никита Симонян: Бердыева я помню игроком: он был техничный и умный. Именно такой футбол он ставит «Ростову»Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал победу «Ростова» над «Баварией» (3:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов.Гинер переизбран главой финансового комитета РФС, Маркин будет отвечать за безопасностьИсполком Российского футбольного союза (РФС) переизбрал президента ЦСКА Евгения Гинера на пост председателя финансового комитета организации, сообщает ТАСС.Никита Симонян: Пора уже «Спартаку» брать чемпионствоЛегендарный спартаковец Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых над «Амкаром» (1:0) в 14-м туре чемпионата России.Никита Симонян: Мяч Глушакова невозможно было вытащитьПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился эмоциями после победы «Спартака» в матче 14-го тура чемпионата России против «Амкара».Никита Симонян: Мне по-человечески жаль ЕременкоПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление кокаина.Определился состав сборной ФНЛ на матч с «молодежкой» КипраГлавный тренер сборной ФНЛ Евгений Бушманов назвал футболистов, вызванных на товарищеский матч с молодежной сборной Кипра.Николай Писарев: В первом матче швейцарцы выиграли по делу, второй – мог завершиться вничьюСтарший тренер молодежной сборной России Николай Писарев оценил игру команды во втором товарищеском матче со Швейцарией (2:3) на сборе в Марбелье.
Главные новости
Биатлон
Гараничев выступит на чемпионате Европы
Олимпиада
Виталий Мутко: Вы знаете, что если за пять дней до пробы заниматься сексом – мужскую ДНК могут найти?
Олимпиада
Британское антидопинговое агентство обнаружило 21 нарушение допинговых правил у российских спортсменов в 2016-м
Футбол
Луис Адриано: К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии
Футбол
ФК «Анжи»: Яковлев согласился на понижение зарплаты, но из-за агента вопрос с контрактом не решен
Футбол
Никита Симонян: Бушманов возглавит молодежную сборную России по футболу
Футбол
Количество сборных из Европы на ЧМ-2026 будет определено в марте
Футбол
Александр Селихов: В «Спартаке» приняли на редкость тепло
Футбол
«Тосно» объявил о переходе защитника Тетрашвили в «Анжи»
Футбол
Александр Бубнов: Все футболисты «Зенита» чувствуют сейчас большую конкуренцию, потому серьезно относятся к делу
все новости
Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Евгений Бушманов
Евгений Бушмановвсе новости
Никита Симонян
Никита Симонянвсе новости