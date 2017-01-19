ФК «Анжи»: Яковлев согласился на понижение зарплаты, но из-за агента вопрос с контрактом не решен

Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов рассказал о перспективах полузащитника Павла Яковлева продолжить карьеру в махачкалинском клубе.

«Яковлев согласился на понижение зарплаты и готов был играть за «Анжи», но агент на него повлиял, и вопрос теперь находится в подвешенном состоянии. Наш клуб желал бы видеть этого игрока в своем составе. Правда, у него есть предложения со стороны других команд», - цитирует Даганова «Р-Спорт».

Напомним, в конце декабря «Анжи» объявил о о продаже ведущих футболистов по финансовым причинам. Уже расторгнуты соглашения с защитником Али Гаджибековым и полузащитниками Иваном Маевским и Лоренцо Эбесилио.

В этом сезоне Яковлев принял участие лишь в трех матчах чемпионата России, результативными действиями не отметился.