Луис Адриано: К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии

Новичок «Спартака» Луис Адриано прокомментировал первую тренировку в стане красно-белых.

- Да, подустал, конечно, - признается легионер. - У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.

- Уж вам-то известно, что иначе «Зенит» с Луческу не обыграть, правда?

- К матчам с командами вроде «Зенита» или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами, - цитирует Адриано официальный сайт «Спартака».

Напомним, 16 января «Спартак» объявил о переходе нападающего «Спартака» Луиса Адриано.

Ранее форвард с 2007 года выступал за донецкий «Шахтер», которым руководил Мирча Луческу. В 2015 году бразилец перешел в «Милан», за который провел 33 матча и забил четыре гола.