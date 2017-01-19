Алексей Козлов стал третьим на этапе Кубка Европы по скелетону

Александр Зубков: Мы были готовы продолжить сотрудничество со Шнайдером, но он сам лишил себя этой возможности

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что контракт с главным тренером сборной России по скелетону Вилли Шнайдером не будет продлен.