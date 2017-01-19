Алексей Козлов стал третьим на этапе Кубка Европы по скелетону
Российский скелетонист Алексей Козлов стал третьим на этапе Кубка Европы в немецком Альтенберге.
Россиянин показал по сумме двух попыток время 1 минута 55,09 секунды.
Первое место досталось немецкому спортсмену Доминику Ради, показавшему итоговое время 1.53,02. Второе место досталось еще одному представителю сборной Германии Феликсу Кайзингеру (1.53,47).
Отметим, что еще один российский скелетонист Константин Хорошко занял четвертое место, показав результат 1.55,26.
Скелетон
Чемпионат Европы
Альтенберг (Германия)
Мужчины
1. Доминик
Ради (Германия) - 1.53,02
2. Феликс Кайзингер (Германия) - 1.53,47
3. Алексей Козлов (Россия) - 1.55,09
4. Константин Хорошко (Россия) - 1.55,26
Добавим, что в соревнованиях у женщин победу одержала немка Тамара Сир — 1.57,77. Второй стала также немецкая скелетонистка Луиза Хорнунг (1:58.29), третье место у представительницы Великобритании Кимберли Мюррей (1:58.44). Лучшая из представительниц России Рената Хузина показала четвертый результат – 1.58,85. Победила