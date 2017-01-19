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Вячеслав Булавин: Стоимость стадиона в Санкт-Петербурге такая, словно он из золота

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал заявление вице-премьера Виталия Мутко о том, что стадиону в Санкт-Петербурге для адаптации к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА) под ЧМ-2018 нужно еще 1,5–2 млрд рублей.

«Как отношусь столь крупным тратам? А как может относиться к этому человек пенсионного возраста, который в футболе провел много времени и питает к нему страстную любовь? Ну, так же нельзя поступать! Стоимость стадиона такая, словно он из золота. Мы уже шутим: «Будут там, наверное, золотые сиденья».

По-моему, весь Запад смеется над этим. На эти деньги можно построить футбольных школ для детей во всех субъектах России. И будет больше пользы, чем от одного такого стадиона», – заявил эксперт в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

Напомним, чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года и пройдет на 12 стадионах в 11 городах России. 


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