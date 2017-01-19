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Евгений Бушманов: Молодежная сборная России? У меня через час тренировка «Спартака-2»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов не стал комментировать информацию о том, что он возглавит молодежную сборную России.

- Пока мне нечего сказать о молодежной сборной. У меня через час тренировка «Спартака-2», - сказал Евгений Бушманов корреспонденту «Советского спорта».

Напомним, сегодня первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что Бушманов дал согласие возглавить молодежную сборную России.

Отметим, что 45-летний Бушманов тренирует вторую команду «Спартака» с 2013 года. Под его руководством она вышла из ПФЛ в ФНЛ. 

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