Евгений Бушманов: Молодежная сборная России? У меня через час тренировка «Спартака-2»
Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов не стал комментировать информацию о том, что он возглавит молодежную сборную России.
- Пока мне нечего сказать о молодежной сборной. У меня через час тренировка «Спартака-2», - сказал Евгений Бушманов корреспонденту «Советского спорта».
Напомним, сегодня первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что Бушманов дал согласие возглавить молодежную сборную России.
Отметим, что 45-летний Бушманов тренирует вторую команду «Спартака» с 2013 года. Под его руководством она вышла из ПФЛ в ФНЛ.
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