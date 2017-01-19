Надаль обыграл Багдатиса на Australian Open
Рафаэль НадальИсточник: Reuters
Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над киприотом Маркосом Багдатисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Счет встречи - 3:0 (6:3, 6:1, 6:3).
В третьем раунде Надаль встретится с немцем Александром Зверевым. Матч начнется 21 января в 03:00 мск.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Багдатис М. (Кипр) - Надаль Р. (Испания) - 3:6, 1:6, 3:6
Место и дата
19 января 13:45, , Онлайн-трансляция
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