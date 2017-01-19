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Надаль обыграл Багдатиса на Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рафаэль Надаль
Рафаэль НадальИсточник: Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над киприотом Маркосом Багдатисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Счет встречи - 3:0 (6:3, 6:1, 6:3).

В третьем раунде Надаль встретится с немцем Александром Зверевым. Матч начнется 21 января в 03:00 мск.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема»
Australian Open 
Общий призовой фонд - 6 260 000 долларов
Открытые корты, хард 
Мужчины 
Одиночный разряд 
Второй круг

Матч

Багдатис М. (Кипр) - Надаль Р. (Испания) - 3:6, 1:6, 3:6

Место и дата

19 января 13:45, , Онлайн-трансляция

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