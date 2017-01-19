Владислав Третьяк: При выборе места проведения Матча звезд-2018 надо исходить из интересов сборной

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о том, где стоит провести Матч звезд КХЛ-2018.

- Надо исходить из интересов сборной. Мы со Знарком рассматриваем варианты. Дальний Восток - это близость к Корее, один часовой пояс. Тренеры смотрят: тренироваться сборной в Новогорске, либо где-то на Дальнем Востоке, чтобы быть в тех же условиях, что и на Олимпиаде-2018. Пока тренерский штаб обсуждает эту идею, - передает слова Третьяка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, на право принять Матч звезд КХЛ-2018 претендуют Хельсинки, Владивосток, Казань и Астана

Матч звезд КХЛ-2017 пройдет в Уфе с 21 по 22 января. 21 января состоится мастер-шоу, а 22-го – турнир, где сыграют команды от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

Олимпийские игры-2018 пройдут в феврале в корейском Пхенчхане.

Хельсинки, Владивосток, Казань и Астана претендуют на Матч звезд КХЛ-2018