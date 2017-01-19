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Хельсинки, Владивосток, Казань и Астана претендуют на Матч звезд КХЛ-2018

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Четыре города готовы провести Матч звезд КХЛ в 2018 году, сообщил вице-президент лиги по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

- В пятницу мы будем принимать заявки на Матч звезд в следующем году. Хельсинки, Астана, Владивосток и Казань готовы принять турнир, - передает слова Кобылянского корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Матч звезд КХЛ-2017 пройдет в Уфе с 21 по 22 января. 21 января состоится мастер-шоу, а 22-го – турнир, где сыграют команды от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

Владислав Третьяк: При выборе места проведения Матча звезд-2018 надо исходить из интересов сборной 

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