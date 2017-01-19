Бывшие игроки Team Dignitas не примут участия в ESL Pro League Season 5

Игроки команды North не смогут принять участие в турнире ESL Pro League Season 5 по CS:GO.

Согласно правилам, слот на Pro League закрепляется за организацией, а не за игроками. Таким образом, игроки North смогут принять участие в ESL Pro League только в том случае, если организация Team Dignitas откажется от участия в пятом сезоне.



Напомним, что 5 января датский футбольный клуб «Копенгаген» подписал бывший состав команды Team Dignitas по CS:GO. Коллектив будет выступать на турнирах под тегом North.



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