Брэд Маршанд: Команда – это семья, которая примет игрока любой сексуальной ориентации

Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд уверен в том, что клубы НХЛ примут хоккеиста вне зависимости от его сексуальной ориентации.

- Ребята без вопросов примут это. Мы команда, и в раздевалке мы одна семья. Неважно, кто каких убеждений придерживается, откуда они родом, во что верят. В любом случае их примут. Мы — семья. Так устроена хоккейная команда, и так будет всегда.

Я защищаю то, во что я верю. Я не думаю, что правильно оскорблять людей из-за их сексуальной ориентации. У меня есть друзья, которые находятся в гомосексуальных отношениях, и я не думаю, что мы вправе препятствовать этому. Сейчас 2017 год, и на многие вещи мы смотрим иначе, чем 100 лет назад. Мы хотим быть равными. Так и должно быть, — передает слова Маршана ESPN.

Напомним, что Маршан выступает за «Бостон Брюинз» с 2009 года. За это время нападающий провел в НХЛ 502 встречи, забросив 170 шайб и сделав 164 голевые передачи.