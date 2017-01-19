Комментатор ESPN сравнил теннисистку Уильямс с гориллой
Комментатор телеканала ESPN Дуг Адлер во время матча Открытого чемпионата Австралии сравнил теннисистку Винус Уильямс с гориллой, сообщает Lenta.ru.
Во время матча Уильямс со швейцарской Стефани Вогеле (6:3, 6:2) Адлера сказал в прямом эфире: «Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе. Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке».
Заявление журналиста вызвало шквал критики в социальных сетях, ESPN же ситуацию никак не прокомментировал.
Матч
Вогеле С. (Швейцария) - Уильямс В. (США) - 3:6, 2:6
Место и дата
18 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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