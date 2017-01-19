Комментатор ESPN сравнил теннисистку Уильямс с гориллой

Комментатор телеканала ESPN Дуг Адлер во время матча Открытого чемпионата Австралии сравнил теннисистку Винус Уильямс с гориллой, сообщает Lenta.ru.

Во время матча Уильямс со швейцарской Стефани Вогеле (6:3, 6:2) Адлера сказал в прямом эфире: «Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе. Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке».

Заявление журналиста вызвало шквал критики в социальных сетях, ESPN же ситуацию никак не прокомментировал.