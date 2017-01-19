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«Алибаба Груп» стал партнером Олимпийских игр

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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Китайская компания «Алибаба Груп» стала спонсором Олимпийских игр до 2028 года.

Заявление было сделано сегодня на мировом экономическом форуме в Давосе на встрече первых лиц организаций – Джека Ма и Томаса Баха. «Алибаба Груп» занимается интернет-коммерцией. Компания будет помогать МОК в этом виде бизнеса, а также в анализе данных и решениях по цифровым медиа, в том числе олимпийскому ТВ-каналу.

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