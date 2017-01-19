Мэт Робинсон: Место в «регулярке» КХЛ значит не так уж много

Защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

- Обыграть такую команду, как ЦСКА, победить в дерби, к которому приковано много внимания, дорогого стоит. Эта победа добавит нам уверенности, это очень важно в преддверии плей-офф. После таких побед ты понимаешь, что можно обыграть любого соперника, если будешь играть на пределе. Конечно, хотелось бы подняться выше в таблице, но в конечном итоге место в «регулярке» значит не так уж много. Будь ты третьим или пятым, в случае выхода во второй раунд тебя ждет команда уровня ЦСКА или СКА, и ты должен быть готов к этой встрече, - передает слова Робинсона «Р-Спорт».

Напомним, что хоккеисты московского «Динамо» переиграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0. Единственная заброшенная шайба на счету нападающего Алексея Терещенк.