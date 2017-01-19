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Мэт Робинсон: Место в «регулярке» КХЛ значит не так уж много

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

- Обыграть такую команду, как ЦСКА, победить в дерби, к которому приковано много внимания, дорогого стоит. Эта победа добавит нам уверенности, это очень важно в преддверии плей-офф. После таких побед ты понимаешь, что можно обыграть любого соперника, если будешь играть на пределе. Конечно, хотелось бы подняться выше в таблице, но в конечном итоге место в «регулярке» значит не так уж много. Будь ты третьим или пятым, в случае выхода во второй раунд тебя ждет команда уровня ЦСКА или СКА, и ты должен быть готов к этой встрече, - передает слова Робинсона «Р-Спорт».

Напомним, что хоккеисты московского «Динамо» переиграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0. Единственная заброшенная шайба на счету нападающего Алексея Терещенк.

Матч

Динамо - ЦСКА - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Терещенко (Хиетанен, Карсумс), 26:28 (1:0 - бол.).

Место и дата

18 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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